Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 февраля 06:11
06:05
Олимпийские игры 2022
Российская фигуристка Валиева заняла первое место в короткой программе на ОИ-2022
05:52
Общество
День Ксении Петербургской: почему 6 февраля строго запрещалось ужинать
05:50
Спорт
Россиянин Ян и американец Стерлинг поборются за титул чемпиона UFC 9 апреля
05:46
Спорт
Олимпийская чемпионка Роднина дала напутствие фигуристке Валиевой на Играх в Пекине
05:23
Общество
Кардиолог Османов перечислил самые вредные алкогольные напитки для здоровья
05:21
Происшествия
Люди со всего мира скорбят из-за смерти пятилетнего мальчика в Марокко
05:17
Экономика
Экономист Кричевский назвал биржу наиболее выгодным местом покупки валюты
05:13
Общество
Лихая гонщица и говорящая шляпа: курьезные моменты в правлении Елизаветы II
05:08
Происшествия
Два человека стали жертвами ночного ДТП в амурском поселке Магдагачи
04:57
Шоу-бизнес
Работа в театре спасла Максима Аверина от депрессии после смерти матери
Все новости

Работа в театре спасла Максима Аверина от депрессии после смерти матери

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 04:57
Шоу-бизнес
Работа в театре спасла Максима Аверина от депрессии после смерти матери
Кадр из сериала «Склифосовский»

Москва, 6 февраля. Мама актера Максима Аверина ушла из жизни в 2017 году. Для артиста это стало настоящим ударом, ведь в ней он всегда видел поддержку и опору.

С момента смерти женщины прошло уже пять лет, однако даже сейчас Аверин вспоминает потерю близкого человека как «обрушение Берлинской стены». Отойти от горя Максиму во многом помогает его работа, и именно загруженность проектами после смерти матери не дала уйти ему в депрессию. Уже на следующий день после похорон Аверин выступал на сцене с песней «Мурка». По его словам, во время исполнения он избавлялся от всех эмоций, передают «Аргументы и факты».

«Пока дубли писали и оркестр играл, я думал: какое счастье, что я сейчас могу все свои эмоции тут выкричать. Мне казалось, что во мне будто 5 стадионов энергии», — поделился актер.

Роли в театре в принципе помогают поддерживать позитивный настрой, отметил артист. Сцена дает возможность выплеснуть весь негатив и переживания. Однако, считает Аверин, уходить с головой в профессию не стоит. К ней нужно относится трезво и всегда помнить, что театр — это не дом, а место работы.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Работа в театре спасла Максима Аверина от депрессии после смерти матери
депрессия максим аверин смерть матери работа в театре
Комментировать