Работа в театре спасла Максима Аверина от депрессии после смерти матери

Москва, 6 февраля. Мама актера Максима Аверина ушла из жизни в 2017 году. Для артиста это стало настоящим ударом, ведь в ней он всегда видел поддержку и опору.

С момента смерти женщины прошло уже пять лет, однако даже сейчас Аверин вспоминает потерю близкого человека как «обрушение Берлинской стены». Отойти от горя Максиму во многом помогает его работа, и именно загруженность проектами после смерти матери не дала уйти ему в депрессию. Уже на следующий день после похорон Аверин выступал на сцене с песней «Мурка». По его словам, во время исполнения он избавлялся от всех эмоций, передают «Аргументы и факты».

«Пока дубли писали и оркестр играл, я думал: какое счастье, что я сейчас могу все свои эмоции тут выкричать. Мне казалось, что во мне будто 5 стадионов энергии», — поделился актер.

Роли в театре в принципе помогают поддерживать позитивный настрой, отметил артист. Сцена дает возможность выплеснуть весь негатив и переживания. Однако, считает Аверин, уходить с головой в профессию не стоит. К ней нужно относится трезво и всегда помнить, что театр — это не дом, а место работы.