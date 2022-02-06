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Алек Болдуин расчувствовался перед поклонниками после резкой критики в Twitter

Шоу-бизнес
Алек Болдуин расчувствовался перед поклонниками после резкой критики в Twitter
Global Look Press  /  Armando Gallo/ZUMAPRESS.com

Лос-Анджелес, 6 февраля. Актер Алек Болдуин собрался в очередную командировку. Сидя в аэропорту, он записал шестиминутное видео о своей жене и детях.

Ролик появился в Instagram-аккаунте Болдуина. Артист постоянно протирает глаза и признается поклонникам, что ненавидит расставаться со своей семьей. После скандального случая на съемках «Ржавчины» и гибели оператора Галины Хатчинс актер мало отдыхал.

«Я в аэропорту, и я собираюсь отправиться в путешествие, чтобы поработать, и я, как это часто бывает, несчастен. Мне очень грустно, когда я покидаю свою семью. Мне жаль, что мои глаза все еще такие опухшие. Я не сплю», — признался актер.

Как заявил Болдуин, в его жизни нет ничего сильно значимого, кроме жены и детей. Вместе с супругой Хилари он воспитывает шестерых детей. У актера есть еще старшая дочь от Ким Бэсинджер.

«Я ненавижу покидать свою семью. Я отказываюсь от работы, которую, по моему мнению, мне не следует делать, потому что я ненавижу быть вдали от своих детей», — добавил Болдуин.

Ролик появился в тот же день, когда актера жестко раскритиковали в Twitter. В марте он должен принять участие в Международном кинофестивале в Боулдере. Но решение организаторов мероприятия вызвало лишь негатив.

Американские власти занимаются расследованием смерти оператора Галины Хатчинс. Женщина погибла от выстрела на съемках «Ржавчины». Актер Алек Болдуин добровольно сдал свой телефон, чтобы правоохранители поскорее завершили процесс.

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