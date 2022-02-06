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Власти Салехарда могут привлечь дронов для слежки за собаками

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 04:37
Общество
Власти Салехарда могут привлечь дронов для слежки за собаками
pixabay.com  /  Lars_Nissen_Photoart

Салехард, 6 февраля. Мэрия Салехарда может начать использовать дроны для профилактики нападения собак на людей. Об этом рассказал источник в администрации города.

Дело в том, что подобных случаев с каждым днем становится все больше. Уточняется, что дело касается не только бездомных собак, но и домашних. По неподтвержденной информации, квадрокоптеры начнут курсировать в ближайшее время, сообщает «Ямал-Медиа».

«Только в 2021 году из всех зарегистрированных случаев больше половины приходятся на домашних животных. Нам поступают сигналы от жителей районов города, где нерадивые хозяева выпускают собаку на улицу без присмотра и те нападают на соседей и соседских собак. Такие факты требуют подтверждения», — сообщил источник.

Власти ЯНАО озабочены проблемой животных не только в городской среде, но и за ее пределами. В частности, региональное правительство инициировало перепись животных в лесах Ямала. Для этого будут привлечены местные охотники.

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