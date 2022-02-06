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Военнослужащий САР получил ранение в результате снайперского обстрела в Алеппо

Армия
Военнослужащий САР получил ранение в результате снайперского обстрела в Алеппо
Prt Scr youtube.com  /  rusvesna. su1945

Алеппо, 6 февраля. Террористы обстреляли позиции сирийских вооруженных сил в провинции Алеппо. В результате снайперского огня из района Бариша ранение получил один военнослужащий. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

По его словам, военная полиция России продолжает патрулировать местность в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке. Гуманитарные акции в течение последних суток не проводились.

«В провинции Алеппо в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Бариша по позициям правительственных сил в район населенного пункта Сафсафа, ранен один сирийский военнослужащий», — сказал Журавлев.

С начала работы российского Центра по примирению враждующих сторон было проведено более 3 тыс. гуманитарных акций. Общий вес доставленного груза составил более 5,3 тыс. тонн, добавил контр-адмирал.

Ранее Белый дом сообщил об уничтожении лидера «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) Абу Ибрагима Аль-Кураши в Сирии. Однако при проведении спецоперации погибло гражданское население.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Сирия Алеппо обстрел олег журавлев
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