Киев, 6 февраля. Запад полностью захватил власть над Украиной и развернул геноцид местного населения. Такого мнения придерживается депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Нардеп возмутился тому, что Украина погрязла в беспределе, который творят «нацисты и гомосексуалисты». Кива отметил, что установившийся режим отлаживали последние восемь лет. Всех несогласных с ним — запугивают и гонят вон из страны, добавил политик.

«Запад, получив контроль над властью, устроил геноцид в стране украинского народа, дав возможность и безнаказанность нацистам и гомосексуалистам творить беспредел, а в это время грабилась и разворовывалась страна», — написал Кива в своем Telegram-канале.

Депутат добавил, что сам оказался «под прицелом» киевского режима. Он напомнил, что на него завели несколько уголовных дел. Кива расценил это как попытку «заткнуть» ему рот.

Член ОПЗЖ также уверен, что Украина сейчас находится на пороге «катастрофы и окончательного развала как государства». Поэтому, продолжил политик, ни о каком вступлении страны в НАТО или ЕС не может быть и речи.