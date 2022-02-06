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Психолог Перелыгина объяснила желание вдовы Градского скрывать факты о прошлом

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 04:05
Шоу-бизнес
Психолог Перелыгина объяснила желание вдовы Градского скрывать факты о прошлом
instagram.com  /  @aborgradsky

Москва, 6 февраля. После смерти музыканта Александра Градского внимание публики было приковано к его молодой вдове. И некоторые факты о Марине Коташенко не соответствуют действительности, отметила психолог Елена Перелыгина.

Как только у Градского и Коташенко завязался роман, модель решила посвятить себя дому. И их совместная жизнь казалась идеальной. Но после смерти музыканта многие начали интересоваться личностью вдовы маэстро, пишет «Пятый канал».

Согласно официальным источникам, Коташенко родилась в 1984 году в Киеве. Но журналисты недавно выяснили другие данные. Истинной датой рождения артистки является 1980-й год, а местом — Житомир. Несостыковки нашли и в ее образовании. Оказалось, девушка училась в Черниговском юридическом техникуме, а не в двух учебных заведениях.

«У нее какие-то комплексы из детства, ей хочется это забыть, поэтому она стирает все факты своей биографии. Я бы вообще усомнилась в истинной причине смерти Градского. Это девушка может быть аферисткой», — предположила психолог Перелыгина.

Сейчас вдова композитора Александра Градского имеет право на часть наследства как законная супруга. Но брак между Мариной Коташенко и музыкантом был заключен незадолго до трагедии. И существует вероятность, что он будет признан недействительным.

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градский психолог коташенко
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