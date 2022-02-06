Опубликовано видео с места поисков экс-замминистра юстиции Ялунина под Москвой

Москва, 6 февраля. Спасатели организовали поиски бывшего замминистра юстиции России Владимира Ялунина, который, предположительно, мог провалиться под лед.

Чиновник накануне вечером отправился в поле на квадроцикле и не взял с собой мобильный телефон. Через несколько часов его родственники подняли тревогу, так как 70-летний мужчина не вернулся домой.

Позднее вблизи Москвы-реки удалось найти следы, оставленные квадроциклом. Там же обнаружился разлом льда, размер которого соответствовал средству передвижения. Видео с места событий оказалось в распоряжении телеканала РЕН ТВ.

Инцидент произошел в подмосковном селе Аксиньино, около садового товарищества «Солнечный берег». На место поисков уже выдвинулись водолазы, чтобы обследовать дно реки.