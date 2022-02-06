Компания Apple заблокировала аккаунты iOS-разработчиков из Белоруссии из-за санкций

Минск, 6 февраля. Белорусские разработчики на операционной системе iOS получили от американской компании Apple сообщения о блокировке их аккаунтов из-за санкций. Об этом говорится в материале изданий Onliner и Zerkalo.io.

Подчеркивается, что блокировка коснулась iOS-разработчиков, указавших при регистрации белорусский адрес. Как следует из полученных ими уведомлений, компания зафиксировала проблему при подтверждении учетной записи. При этом Apple не уточнила, о каких именно санкциях идет речь.

Согласно данным из личного кабинета разработчика AppStore connect, указанные ограничения касаются юридического лица разработчика, а не банка, чей счет зарегистрирован в аккаунте. При этом подобные письма от Apple также получили и те, кто несколько месяцев назад сменили регистрацию с белорусской на другую.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор рассматривает возможность введения санкций против YouTube. Данное решение вызвано регулярной блокировкой российских СМИ видеохостингом.