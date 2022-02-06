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Пушков посоветовал BLM вместо пропаганды антибелого расизма заняться воспитанием чернокожих

Политика
Пушков посоветовал BLM вместо пропаганды антибелого расизма заняться воспитанием чернокожих
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 6 февраля. Большинство темнокожих граждан Соединенных Штатов становятся жертвами деятельности самих афроамериканцев. На это обратил внимание сенатор Алексей Пушков.

Таким образом парламентарий отреагировал на новость об убийстве темнокожего 78-летнего Укена Каммингса. Пожилой мужчина отправился на машине в аптеку. Когда Каммингс с лекарствами вернулся к автомобилю, он столкнулся с двумя «соплеменниками». Молодые парень и девушка хладнокровно застрелили старика и угнали его мерседес.

«Подавляющее большинство черных в США погибают от рук афроамериканцев. Вот и эти двое убили в Орландо, штат Флорида, пожилого 78-летнего соплеменника. Видимо, им не объяснили, что черные жизни имеют значение. Движению BLM, чем нагнетать антибелый расизм и требовать от всех покаяния, следовало бы заняться воспитанием самих афроамериканцев. Но это движение, как принято сейчас говорить, "про другое"», — оценил ситуацию Пушков в Telegram.

По мнению сенатора, движение Black Lives Matter дестабилизирует жизнь американцев. Пушков отметил, что правящая элита США даже не осознает, какого «демона» они выпустили в мир.

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сша пушков blm
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