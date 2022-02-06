Авиакомпания «Россия» в ближайшие годы откажется от двухэтажных Boeing 747

Москва, 6 февраля. Авиакомпания «Россия» намерена до 2024 года отказаться от использования двухэтажных самолетов Boeing 747-400 с четырьмя двигателями.

Сейчас «Россия» является единственной отечественной пассажирской авиакомпанией, которая использует двухпалубные самолеты. Отказ от этого вида лайнеров станет частью программы модернизации флота воздушных судов перевозчика, передает ТАСС со ссылкой на представителя компании Сергея Старикова.

«Согласно принятой в авиакомпании стратегии, активный вывод из парка лайнеров этого типа намечен на 2023 год. Два самолета будут выведены до конца 2024 года», — пояснил он.

Сейчас в распоряжении «России» находится девять самолетов Boeing 747. Все они используются для перевозок по востребованным туристическим направлениям. Рейсы осуществляются совместно с туроператором «Библио Глобус».

Настоящая проблема с пассажирскими самолетами наблюдается в Иране. Местные авиакомпании не могут использовать лайнеры из-за санкций и отсутствия деталей.