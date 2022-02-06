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Подлодки типа «Варшавянка» и «Лада» вооружат торпедами «Ихтиозавр»

Армия
Подлодки типа «Варшавянка» и «Лада» вооружат торпедами «Ихтиозавр»
admship.ru  /  Пресс-служба АО &quot;Адмиралтейские верфи&quot;

Москва, 6 февраля. Многоцелевые дизель-электрические подлодки типа «Варшавянка» и «Лада» в ближайшее время получат на вооружение торпеды УЭТ-1 «Ихтиозавр». Об этом рассказал источник в оборонно-промышленной сфере.

Отмечается, что атомные подводные крейсеры также получат в распоряжение новые ударные снаряды. Однако это произойдет только после перевооружения «Варшавянки» и «Лады», передает в своем материале ТАСС.

«В ближайшей перспективе планируется вооружить некоторые проекты атомных подлодок новейшими торпедами УЭТ-1», — сообщил источник.

Недавно в составе Северного флота на боевое дежурство заступила подлодка «Князь Олег» проекта «Борей-А». Подводный крейсер прибыл к месту временной дислокации в Североморск 1 февраля. Там экипаж будет проходить полный курс базовой боевой подготовки.

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