Москва, 6 февраля. Ошибочная публикация материала Bloomberg о якобы обострении ситуации на Украине является истерией западных СМИ. Такое мнение выразил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Эксперт считает, что причиной инцидента стало то, что американские и европейские журналисты сами поверили в те вбросы, которые распространяют. Мухин подчеркнул, что это можно отнести к душевным расстройствам.

«Речь идет об истерии. И это, конечно, инцидент исполнителя, когда люди настолько убеждают друг друга и себя в том, что акт агрессии уже совершен. Это распространенный психологический эффект. К сожалению, он свидетельствует о некотором душевном нездоровье. С чем можно Bloomberg и поздравить», — отметил Мухин в беседе со «Звездой».

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что обнародование скандальных материалов изданиями Bild и Bloomberg не случайны. Парламентарий указал, что таким образом страны Запада продолжают давить на Россию.