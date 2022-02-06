AP: американцы перестали доверять властям США из-за сообщений о разведданных

Вашингтон, 6 февраля. Правительство Соединенных Штатов утратило доверие своих граждан из-за множества ложных разведданных. Об этом в своем материале пишет агентство Associated Press.

В качестве примера издание вспомнило недавний инцидент, когда журналисты попросили президента США Джо Байдена предоставить данные разведки об угрозах национальной безопасности. В ответ на это американский лидер попросил корреспондентов поверить ему на слово. Также власти не раскрыли происхождение данных относительно «операции под чужим флагом», которую готовит Россия на Украине.

«Администрация в прошлом выступала с заявлениями, достоверность которых в итоге не подтверждалась», — указано в материале AP.

Ранее посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов отреагировал на слухи о возможной агрессии Москвы против Киева. Подобного рода заявления дипломат назвал чепухой и указал, что такая риторика является частью информационной войны против РФ.