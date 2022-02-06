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AP: американцы перестали доверять властям США из-за сообщений о разведданных

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 03:04
Политика
AP: американцы перестали доверять властям США из-за сообщений о разведданных
Global Look Press  /  Louie Palu/ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 6 февраля. Правительство Соединенных Штатов утратило доверие своих граждан из-за множества ложных разведданных. Об этом в своем материале пишет агентство Associated Press.

В качестве примера издание вспомнило недавний инцидент, когда журналисты попросили президента США Джо Байдена предоставить данные разведки об угрозах национальной безопасности. В ответ на это американский лидер попросил корреспондентов поверить ему на слово. Также власти не раскрыли происхождение данных относительно «операции под чужим флагом», которую готовит Россия на Украине.

«Администрация в прошлом выступала с заявлениями, достоверность которых в итоге не подтверждалась», — указано в материале AP.

Ранее посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов отреагировал на слухи о возможной агрессии Москвы против Киева. Подобного рода заявления дипломат назвал чепухой и указал, что такая риторика является частью информационной войны против РФ.

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сша разведданные утрата доверия ap
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