Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 февраля 03:09
03:04
Политика
AP: американцы перестали доверять властям США из-за сообщений о разведданных
03:02
Происшествия
Очевидцы сообщили о тройном ДТП на Невском проспекте в Петербурге
02:57
Происшествия
Момент наезда внедорожника на протестующих жителей Канады попал на видео
02:57
Политика
Украина примет глав МИД Австрии и Чехии 7 февраля
02:54
Общество
Врач Пурясев объяснил негативное влияние холода на жителей городов
02:53
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на восточном побережье Сахалина
02:53
Общество
Плательщики НДФЛ могут рассчитывать на налоговый вычет при покупке жилья
02:48
Происшествия
Волонтеры начали поиск 14-летнего подростка из Екатеринбурга
02:45
Политика
Провокация в КНДР: как президент США Трумэн извинялся за убийство советских летчиков
02:44
Политика
Посол Антонов: СМИ в США негативно отреагировали на встречу Путина и Цзиньпина
Все новости

Момент наезда внедорожника на протестующих жителей Канады попал на видео

Происшествия
Момент наезда внедорожника на протестующих жителей Канады попал на видео
Global Look Press  /  Frank Gunn/Keystone Press Agency

Виннипег, 6 февраля. Внедорожник наехал на толпу протестующих против коронавирусных ограничений жителей Канады. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент ДТП.

Водитель внедорожника наехал на протестующих рядом со зданием регионального законодательного собрания. По информации телеканала CTV, пострадавшими оказались четыре человека. Виновник аварии скрылся с места ДТП.

Известно, что протестные акции проходят в Канаде уже несколько дней. Самая масштабная из них началась в Оттаве еще в конце января. На фоне происходящего премьер Джастин Трюдо покинул резиденцию. Правоохранители задержали виновника ДТП, который сбил протестующих в Виннипеге. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Момент наезда внедорожника на протестующих жителей Канады попал на видео
дтп канада видео протест автомобиль
Комментировать