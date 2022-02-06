Момент наезда внедорожника на протестующих жителей Канады попал на видео

Виннипег, 6 февраля. Внедорожник наехал на толпу протестующих против коронавирусных ограничений жителей Канады. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент ДТП.

Водитель внедорожника наехал на протестующих рядом со зданием регионального законодательного собрания. По информации телеканала CTV, пострадавшими оказались четыре человека. Виновник аварии скрылся с места ДТП.

Известно, что протестные акции проходят в Канаде уже несколько дней. Самая масштабная из них началась в Оттаве еще в конце января. На фоне происходящего премьер Джастин Трюдо покинул резиденцию. Правоохранители задержали виновника ДТП, который сбил протестующих в Виннипеге. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.