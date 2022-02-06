Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 февраля 03:09
03:04
Политика
AP: американцы перестали доверять властям США из-за сообщений о разведданных
03:02
Происшествия
Очевидцы сообщили о тройном ДТП на Невском проспекте в Петербурге
02:57
Происшествия
Момент наезда внедорожника на протестующих жителей Канады попал на видео
02:57
Политика
Украина примет глав МИД Австрии и Чехии 7 февраля
02:54
Общество
Врач Пурясев объяснил негативное влияние холода на жителей городов
02:53
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на восточном побережье Сахалина
02:53
Общество
Плательщики НДФЛ могут рассчитывать на налоговый вычет при покупке жилья
02:48
Происшествия
Волонтеры начали поиск 14-летнего подростка из Екатеринбурга
02:45
Политика
Провокация в КНДР: как президент США Трумэн извинялся за убийство советских летчиков
02:44
Политика
Посол Антонов: СМИ в США негативно отреагировали на встречу Путина и Цзиньпина
Все новости

Украина примет глав МИД Австрии и Чехии 7 февраля

Политика
Украина примет глав МИД Австрии и Чехии 7 февраля
Федеральное агентство новостей

Киев, 6 февраля. Министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии приедут в Киев с рабочим визитом с 7 по 8 февраля. Об этом рассказали представители МИД Украины.

В рамках посещения дипломатов страны запланирована поездка в Донбасс. Уточняется, что приглашение в страну министры получили от главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.

«Седьмого и восьмого февраля министры иностранных дел Чехии Ян Липавский, Австрии Александр Шалленберг и Словакии Иван Корчок совершат совместный визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы», — написали в дипведомстве Украины.

Недавно посол Андрей Келин сообщил, что министры иностранных дел и обороны Великобритании Лиз Трасс и Бен Уоллес прибудут в Москву с официальным визитом. Поездка глав ведомств состоится в середине февраля.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Украина примет глав МИД Австрии и Чехии 7 февраля
украина австрия чехия словакия кулеба
Комментировать