Украина примет глав МИД Австрии и Чехии 7 февраля

Киев, 6 февраля. Министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии приедут в Киев с рабочим визитом с 7 по 8 февраля. Об этом рассказали представители МИД Украины.

В рамках посещения дипломатов страны запланирована поездка в Донбасс. Уточняется, что приглашение в страну министры получили от главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.

«Седьмого и восьмого февраля министры иностранных дел Чехии Ян Липавский, Австрии Александр Шалленберг и Словакии Иван Корчок совершат совместный визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы», — написали в дипведомстве Украины.

Недавно посол Андрей Келин сообщил, что министры иностранных дел и обороны Великобритании Лиз Трасс и Бен Уоллес прибудут в Москву с официальным визитом. Поездка глав ведомств состоится в середине февраля.