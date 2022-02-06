Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на восточном побережье Сахалина

Южно-Сахалинск, 6 февраля. Экстренные службы Сахалина зафиксировали землетрясение на восточном побережье области. Магнитуда сейсмособытия составила 5,2, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По предварительным данным, пострадавших или погибших в результате землетрясения нет. Какие-либо разрушения также не выявлены. Оперативные группы и пожарно-спасательные гарнизоны выдвинулись для проверки зданий и сооружений на предмет повреждений.

«6 февраля в 08:18 (00:18 по Москве) зарегистрировано землетрясение в акватории Охотского моря, в 15 км северо-восточнее села Вал. Магнитуда сейсмособытия составила 5,2, глубина 15 км. Землетрясение ощутили жители города Оха, сел Восточное, Тунгор, Эхаби, Вал и пгт. Ноглики. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 3 баллов», — уточняется в сообщении МЧС.

Несколькими днями ранее на Сахалине произошло еще одно землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 3,1.