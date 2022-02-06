Плательщики НДФЛ могут рассчитывать на налоговый вычет при покупке жилья

Москва, 6 февраля. Получить налоговый вычет при покупке жилья может каждый гражданин России, который платит налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом напомнила юрист Мария Омельченко.

Налоговый вычет составляет 13 процентов от стоимости квартиры и дается лишь раз в жизни. Он распространяется на покупку и строительство жилья от 2 млн рублей и при покупке недвижимости в ипотеку от 3 млн рублей.

«Соответственно, сумма налогового вычета составляет 260 тысяч рублей при покупке квартиры, если были использованы собственные средства, и 390 тысяч рублей при приобретении жилья в ипотеку», — цитирует юриста «Российская газета».

Если стоимость жилья составляет менее 2 млн рублей, то вычет рассчитывается от суммы покупки. Остаток при этом можно перенести на другие объекты недвижимости. Индивидуальные предприниматели и самозанятые россияне, которые не платят НДФЛ, не могут рассчитывать на налоговый вычет.

Аналитик Галина Семенова ранее напомнила о существовании налогов для владельцев квартир в России. Граждане обязаны платить пошлину с прибыли, которую получают от недвижимости.