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Провокация в КНДР: как президент США Трумэн извинялся за убийство советских летчиков

Политика
Провокация в КНДР: как президент США Трумэн извинялся за убийство советских летчиков
wikipedia.org  /  Frank Gatteri, United States Army Signal Corps / Общественное достояние

Москва, 6 февраля. Более полувека назад в Корее разгорелась гражданская война. Тогда СССР поддержал коммунистический север, а США выбрали сторону капиталистической Республики Корея на юге. Противостояние держав привело к трагическому событию, за которое американскому президенту Гарри Трумэну пришлось извиняться перед Советским Союзом.

История разворачивалась летом 1950 года. Тогда руководство СССР, чтобы защитить границы, решило усилить Дальневосточную военную группировку. Приказ о передислокации получил 821-й авиаполк 190-й истребительной дивизии, в который входили три эскадрильи старых американских боевых машин, доставшихся СССР по ленд-лизу.

В итоге истребители расположились близ села Сухая Речка. Утром 8 октября того же года из-за дальних сопок появились два реактивных судна. Они облетели аэродром, развернулись и открыли огонь.

Короткая атака закончилась повреждением шести советских истребителей, один самолет выгорел дотла. Официальной информации о жертвах не сообщалось, но в списке памятников Хасанского района Приморского края под №106 указана братская безымянная могила летчиков, которые погибли во время отражения атаки бомбардировщиков США в 1950 году.

Чуть позже выяснилось, что напали на военный аэродром СССР американские истребители F-80 «Шутинг стар». На следующий день после происшествия посланник посольства США в Москве Уолворт Барбур получил ноту протеста с требованием расследовать инцидент.

Провокация в КНДР: как президент США Трумэн извинялся за убийство советских летчиков
ИА «Политика Сегодня» / Владимир Ягудаев

Спустя полторы недели президент Гарри Трумэн обратился к ООН и признал, что ответственность за штурм лежит на Соединенных Штатах. Он заявил, что сожалеет о произошедшем и даже предложил Советскому Союзу материальную компенсацию.

Американская сторона оправдывалась тем, что нападение произошло из-за навигационной ошибки. Якобы целью американских пилотов был северокорейский аэродром Чхогджин. Однако низкая облачность и сильный ветер сбили их с нужного курса, и они, увидев самолеты с красными звездами, атаковали не тот объект. В эту официальную версию мало кто поверил.

Так, очевидец событий генерал-лейтенант Георгий Лобов рассказывал, что в тот злополучный день погода была ясной, солнечной. Перепутать окрестности Сухой Речки и очертания аэродрома было невозможно.

Наиболее вероятной версией тех событий историки называют преднамеренную провокацию. Предполагается, что Соединенные Штаты хотели втянуть СССР в Корейскую войну. Таким образом Вашингтон хотел добиться международной изоляции Москвы, полагают эксперты.

Сегодня, спустя почти 72 года, США продолжают действовать теми же методами. Политолог Ростислав Ищенко ранее допустил, что Вашингтон в попытке спровоцировать Россию может применить против Украины ядерное оружие.

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