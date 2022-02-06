Посол Антонов: СМИ в США негативно отреагировали на встречу Путина и Цзиньпина

Вашингтон, 6 февраля. Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина вызвала негативную реакцию в американских медиа. Об этом рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

Саммит лидеров государств породил не просто негативную реакцию, а всплеск деструктивных материалов. По мнению дипломата, основное недовольство было вызвано самим фактом сближения России и Китая.

«Конечно же, посыл самый негативный, четко прослеживаются опасения дальнейшего сближения России с Китаем», — рассказал Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее Анатолий Антонов прокомментировал слухи об агрессии России по отношению к Украине. Посол указал, что подобные действия идут вразрез с интересами Москвы, а саму информацию дипломат назвал чепухой.