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Посол Антонов: СМИ в США негативно отреагировали на встречу Путина и Цзиньпина
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Посол Антонов: СМИ в США негативно отреагировали на встречу Путина и Цзиньпина

Политика
Посол Антонов: СМИ в США негативно отреагировали на встречу Путина и Цзиньпина
mil.ru  /  Официальный сайт министерства обороны России

Вашингтон, 6 февраля. Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина вызвала негативную реакцию в американских медиа. Об этом рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

Саммит лидеров государств породил не просто негативную реакцию, а всплеск деструктивных материалов. По мнению дипломата, основное недовольство было вызвано самим фактом сближения России и Китая.

«Конечно же, посыл самый негативный, четко прослеживаются опасения дальнейшего сближения России с Китаем», — рассказал Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее Анатолий Антонов прокомментировал слухи об агрессии России по отношению к Украине. Посол указал, что подобные действия идут вразрез с интересами Москвы, а саму информацию дипломат назвал чепухой.

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