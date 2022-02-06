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Родные Светланы Светличной наняли сиделку для пожилой актрисы

Шоу-бизнес
Родные Светланы Светличной наняли сиделку для пожилой актрисы
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 6 февраля. Заслуженная артистка Светлана Светличная проходила лечение в клинике, из-за чего на протяжении нескольких месяцев не выходила на связь с поклонниками. Диагноз звезды неизвестен.

Неделю назад Светличная покинула стены медицинского учреждения и отправилась домой. Однако 81-летняя артистка не может обслуживать себя самостоятельно, в связи с чем нуждается в помощи.

Когда-то звезда уже обвиняла сына, невестку и внучку в желании ее смерти ради получения наследства. В связи с этим родные Светличной решили нанять для пожилой родственницы профессиональную сиделку.

«Сиделка будет приходить три раза в день. Это на платной основе. Таблетки будет выдавать. Ей нужно погреть еду, потому что она ест холодное — меня это не устраивает», — пояснила невестка актрисы Ольга Ивашова.

Светличная пролежала в больнице почти три месяца. По словам родственников, актриса находится в здравом уме и ходит самостоятельно.

Впервые о госпитализации Светличной стало известно еще в конце ноября. Тогда сын актрисы Алексей Ивашов утверждал, что его мать просто проходит плановые процедуры, ее жизнь находится вне угрозы.

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