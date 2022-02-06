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CTV: автомобиль сбил участников акции протеста в Канаде

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 02:28
Происшествия
CTV: автомобиль сбил участников акции протеста в Канаде
Global Look Press  /  Arindam Shivaani/ZUMAPRESS.com

Виннипег, 6 февраля. Четыре человека получили травмы в результате наезда машины на участников протестов. Инцидент произошел в Канаде, где проходят акции против коронавирусных ограничений.

Авария произошла перед зданием регионального законодательного собрания. Собеседники телеканала CTV рассказали, что внедорожник белого цвета врезался в толпу, в результате чего сбил нескольких человек. После этого он на высокой скорости скрылся с места ДТП.

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали виновника аварии, устанавливаются мотивы его действий. Пострадавшие получили медицинскую помощь, их жизням ничего не угрожает.

Протестные акции уже несколько дней проходят во многих городах Канады. Самая масштабная из них началась в Оттаве 29 января и продолжается до настоящего времени. Премьер-министру страны Джастину Трюдо даже пришлось сменить резиденцию на фоне произошедших событий.

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