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Иностранные пользователи Сети назвали «Москва слезам не верит» мудрым и трогательным кино

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 01:59
Общество
Иностранные пользователи Сети назвали «Москва слезам не верит» мудрым и трогательным кино
Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Вашингтон, 6 февраля. Советская кинолента «Москва слезам не верит» является мудрым и трогательным фильмом, который затрагивает тонкие душевные темы. Такое мнение выразили иностранные пользователи.

Режиссером шедевра советского кинематографа выступил Владимир Меньшов. Неожиданно для всех фильм получил признание членов американской киноакадемии и был удостоен премии «Оскар».

Ходили слухи, что президент Соединенных Штатов Рональд Рейган перед своим визитом в СССР несколько раз смотрел именно этот фильм, чтобы лучше прочувствовать русскую культуру. Зарубежные пользователи Сети уверены, что «Москва слезам не верит» сохраняет актуальность и по сей день.

«Поначалу этот фильм кажется медленным и примитивным, но как только события становятся ближе к современности, сюжет набирает обороты и поднимается практически до уровня шедевра. Мудрая история, предназначенная в первую очередь для женской аудитории», — написал один из иностранцев.

Зарубежные операторы и режиссеры при обучении своему ремеслу во многом опирались на картины советского производства. В частности, при изучении искусства кино специалисты рассматривали фильмы «Броненосец "Потемкин"» и «Человек с киноаппаратом».

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фильмы меньшов Москва слезам не верит
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