Елизавета II: супруга принца Чарльза станет королевой после его вступления на трон

Лондон, 6 февраля. Супруга принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз официально станет королевой, как только он займет престол. Соответствующее заявление сделала Елизавета II.

Информацию распространили в поместье Сандрингем, где сейчас находится королева Великобритании. В своем послании, посвященном 70-летию с момента восшествия Елизаветы II на престол, она указала на искренность своего желания.

Камилла Паркер-Боулз отказалась от титула принцессы Уэльской. Этот статус раньше был у бывшей жены принца Чарльза Дианы. А его новую супругу публика восприняла в штыки. Как только принц Чарльз займет престол, Камилла будет официально именоваться королевой.

Сегодня королева Елизавета II отмечает свой «платиновый» юбилей с момента восшествия на престол. Официальные мероприятия, посвященные этому событию, будут проводиться в течение всего года. Но празднование решено перенести на лето.