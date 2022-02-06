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Захарова назвала медиакомпанию Deutsche Welle пропагандистской машиной НАТО

Политика
Захарова назвала медиакомпанию Deutsche Welle пропагандистской машиной НАТО
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 6 февраля. Поддержка Госдепом США немецкой медиакомпании Deutsche Welle является очевидным фактом, что издание — оружие пропаганды в руках Североатлантического альянса. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее ситуацию с закрытием канала прокомментировали в Госдепартаменте США. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс решительно осудил действия Москвы по отношению к медиакомпании и ее сотрудникам.

«То, что американское внешнеполитическое ведомство поддерживает немецкий телеканал, который финансируется из госбюджета ФРГ, говорит само за себя — натовская пропагандистская машина в действии», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

При этом ранее официальный представитель МИД РФ отметила, что сложившаяся ситуация не станет причиной недопуска делегации Deutsche Welle. Журналисты могут приехать в Москву вместе с канцлером Германии Олафом Штольцем, визит которого в российскую столицу намечен на 15 февраля.

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Все новости / Политика / Захарова назвала медиакомпанию Deutsche Welle пропагандистской машиной НАТО
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