Британская королева Елизавета II празднует 70-летие с момента вступления на престол

Лондон, 6 февраля. Принцесса Елизавета стала королевой Великобритании 6 февраля 1952 года. Сегодня она отмечает «платиновый» юбилей со дня восшествия на престол.

Церемония вступления на престол состоялась в день смерти отца Елизаветы II — короля Георга Шестого. Королева в честь 70-летия пребывания на троне устроила прием для членов местного сообщества и волонтеров в графстве Норфлок. С гостями она разрезала праздничный торт.

Погода в Великобритании обычно не очень хорошая в феврале. Поэтому торжество решено перенести на лето. Подобный обычай распространяется и на дни рождения британских монархов. В течение всего года в стране будут проводиться различные мероприятия, а власти подготовили расширенные выходные со 2 по 5 июня.

Елизавета II смогла побить рекорд бывшей правительницы страны Виктории по продолжительности пребывания на троне. Сейчас королева является самым долгоправящим монархом.

Недавно королева Елизавета II запустила производство соусов под собственным брендом. Ингредиенты для них выращивают в Норфолке рядом с поместьем Сандрингем. В кетчуп будут добавляться финики, яблочный сок и специи.