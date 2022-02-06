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Провалившийся в колодец мальчик из Марокко скончался после спасения

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 01:28
Происшествия
Провалившийся в колодец мальчик из Марокко скончался после спасения
facebook.com  /  Ambulance Marocaine

Рабат, 6 февраля. Пятилетний Райан из провинции Шефшауэн в Марокко четверо суток провел на дне колодца. Спасательную операцию транслировали местные телеканалы.

Лишь на пятый день его удалось вызволить из ловушки. Однако, как выяснилось позже, ребенок погиб. Причины смерти мальчика уточняются.

Спасательная операция осложнялась особенностями строения колодца. Его диаметр составляет всего 30 сантиметров, который сужается по мере глубины. По этой причине все попытки взрослых оказать помощь ребенку были обречены на провал.

Местные жители раскритиковали местные власти за неумелые попытки спасти мальчика. По их словам, наличие технических средств и специального оборудования не должно было способствовать скорейшей эвакуации пострадавшего из западни.

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райан марокко колодец спасательная операция смерть мальчика
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