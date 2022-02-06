Политолог Погребинский указал на чрезмерную наглость «дурачка и болтуна» Джонсона

Киев, 6 февраля. Поведение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона стало слишком наглым и самоуверенным. Соответствующее мнение высказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Политолог добавил, что наглое поведение Джонсона наблюдается на фоне его мнимого влияния. По словам Погребинского, в особенности это проявляется в действиях политика касательно обстановки вокруг Украины. Он выразил уверенность, что хоть британский премьер и является «дурачком и безответственным болтуном», Джонсон не осознает всей серьезности ситуации, передает «Украина.ру».

«Он не отдает себе отчета в том, что ситуация очень серьезная. Джонсон думает, что он может выделываться в вопросах создания трехсторонних союзов и поставлять много оружия, и ему за это ничего не будет», — добавил Погребинский.

При этом, как отметил ранее политолог-международник Андрей Бузаров, внезапный приезд Джонсона на Украину не был случайным. По его словам, британский премьер преследует собственные корыстные интересы.