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Мексиканская прокуратура сообщила о двух массовых убийствах в штате Сакатекас

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 01:21
Происшествия
Мексиканская прокуратура сообщила о двух массовых убийствах в штате Сакатекас
wikipedia.org  /  Ralf Roletschek / GFDL 1.2

Мехико, 6 февраля. Преступники совершили два массовых убийства в штате Сакатекас в центральных регионах Мексики. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Согласно данным правоохранителей, жертвами резни стали 16 человек. Сотрудники оперативных служб устанавливают причины и обстоятельства гибели людей. Мотивы совершения преступления на данный момент неизвестны.

«Сегодня в муниципалитетах Фреснильо и Панфило-Натера были найдены тела 10 и 6 человек соответственно. Информация о ходе расследований будет передаваться только по официальным каналам», — сообщили в прокуратуре.

Ранее в мексиканском штате Веракрус была объявлена в розыск гражданка России Татьяна М. и ее несовершеннолетняя дочь Камила. В последствии посольство РФ в Мексике сообщило, что женщина вышла на связь и ее жизни ничего не угрожает.

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