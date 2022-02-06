Билл Найи повторит роль Дэвида Боуи в сериале для Showtime

Лондон, 6 февраля. Канал Showtime решил снять ремейк «Человека, который упал на Землю» с Биллом Найи в главной роли. В одноименном фильме ее сыграл певец Дэвид Боуи.

Сериал будет снят по мотивам романа Уолтера Тевиса «Человек, который упал на Землю». Кроме Билла Найи к проекту Showtime присоединятся Чиветель Эджиофор и Наоми Харрис. Шоураннерами станут Алекс Куртцман, Дженни Люмет и Джон Лавин. Точной даты премьеры пока нет.

Найи исполнит роль инопланетянина Томаса Ньютона, который прибыл на Землю. Его целью станет спасение погибающей от засухи планеты. Эджиофор тоже сыграет пришельца, который должен встретиться с главным героем после продолжительной экспедиции.

Впервые экранизация «Человека, который упал на Землю» была выпущена в 1976 году. Тогда роль Ньютона сыграл музыкант Дэвид Боуи. С момента премьеры фильм стал культовым, а британский исполнитель получил премию «Сатурн» за лучшую мужскую роль.

Режиссер Нора Финшелдт собирается снять драму «Выгон» по одноименному роману британской журналистки Эми Липтрот. Главную роль в киноленте получила звезда «Маленьких женщин» Сирша Ронан.