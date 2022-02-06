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Появилось фото с места возможного исчезновения экс-замминистра юстиции Ялунина

Происшествия
Появилось фото с места возможного исчезновения экс-замминистра юстиции Ялунина
Федеральное агентство политических новостей  /  Комкова Вероника

Москва, 6 февраля. Фотография позволяет рассмотреть следы квадроцикла, которые прерываются прямо перед разломом льда. Площадь последнего примерно соответствует размерам средства передвижения.

Накануне вечером в Подмосковье без вести пропал бывший замминистра юстиции России Владимир Ялунин. Мужчина отправился в поле на квадроцикле, а вечером не вернулся домой. Затем в районе села Козина были обнаружены следы колес, ведущие к Москве-реке, передают «Известия».

Родные чиновника забили тревогу и обратились к спасателям. На место происшествия уже выдвинулись водолазы, решается вопрос об организации поисковой операции.

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подмосковье фото квадроцикл ялунин
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