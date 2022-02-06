Появилось фото с места возможного исчезновения экс-замминистра юстиции Ялунина

Москва, 6 февраля. Фотография позволяет рассмотреть следы квадроцикла, которые прерываются прямо перед разломом льда. Площадь последнего примерно соответствует размерам средства передвижения.

Накануне вечером в Подмосковье без вести пропал бывший замминистра юстиции России Владимир Ялунин. Мужчина отправился в поле на квадроцикле, а вечером не вернулся домой. Затем в районе села Козина были обнаружены следы колес, ведущие к Москве-реке, передают «Известия».

Родные чиновника забили тревогу и обратились к спасателям. На место происшествия уже выдвинулись водолазы, решается вопрос об организации поисковой операции.