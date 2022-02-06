Захарова предупредила Запад о расплате за дальнейшее давление на российские СМИ

Москва, 6 февраля. Россия продемонстрировала Западу, что любые последующие шаги, оказывающие давление на отечественные СМИ, дорого обойдутся. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Речь идет о запрете вещания телеканала RT DE в Германии. В ответ на это Москва приняла определенные меры в отношении немецкой медиакомпании Deutsche Welle. По словам Захаровой, этим Россия показала Западу, что любые дальнейшие действия против СМИ будут иметь последствия, сообщила она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Мы отвечаем, нас научили, мы делаем это, чтобы показать, что следующие шаги в этом направлении им дорого обойдутся», — рассказала дипломат.

Ранее Захарова раскритиковала американское информационное агентство Bloomberg. По словам официального представителя МИД России, издание систематически публикует вбросы и ложь.