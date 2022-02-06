Жена Моргенштерна пожаловалась на отеки и температуру после алкогольных коктейлей

Москва, 6 февраля. Обычная дружеская посиделка в баре для супруги Моргенштерна Дилары Зинатуллиной обернулась не самыми приятными последствиями. К удивлению девушки пара алкогольных коктейлей вызвала непредвиденную реакцию.

По словам самой девушки, алкоголя было немного, однако после бара она сразу же уснула. На утро после вечеринки Дилара проснулась с температурой и отеками. Точно узнать, что вызвало такую реакцию, не представляется возможным, однако у супруги рэпера есть собственная версия. По ее мнению, в коктейли могли что-то подсыпать, когда она со своей подругой удалилась в туалет.

«Я грешу на момент, когда мы пошли в туалет оставили коктейли без присмотра», — пожаловалась она подписчикам в своем Instagram.

Подобная ситуация, отметила Дилара, добавила ей в копилку новых страхов. Усугубляет состояние и то, что сейчас девушка временно живет одна, из-за чего у нее обострилась бессонница.

«Это состояние пугает. Мне теперь не только спать страшно одной, но еще и ходить куда-то, даже с девочками. Это очень странно, очень не типичная штука, которая со мной произошла», — написала блогер.

Ранее вокруг Моргенштерна появились слухи о приостановке карьеры. Однако речь шла об однофамильце рэпера.