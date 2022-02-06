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Бывший замминистра юстиции России Владимир Ялунин пропал без вести в Подмосковье

Происшествия
Бывший замминистра юстиции России Владимир Ялунин пропал без вести в Подмосковье
pixabay.com

Козино, 6 февраля. Экс-замминистра юстиции России Владимир Ялунин перестал выходить на связь. Решается вопрос об организации поисково-спасательной операции.

По предварительной информации, чиновник отправился на природу на квадроцикле. Все обстоятельства указывают на то, что он мог провалиться под лед. Более подробная информация будет обнародована позже.

Недавно в Петербурге заявили об исчезновении троих сирот из детского приюта. О пропаже рассказала сотрудница Центра содействия семейному воспитанию №7. По ее словам, местонахождение 17-летней и 14-летней девочек, а также 15-летнего юноши остается неизвестным.

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