Дочь актера Леонида Куравлева отказалась прийти на похороны отца

Москва, 6 февраля. Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева похоронили на Троекуровском кладбище. Проститься с актером пришли мало людей, среди присутствующих не было и дочери звезды.

Отсутствие женщины на похоронах объяснил сын актера. Он отметил, что его сестра переживает серьезный стресс и проблемы со здоровьем. Вместе с этим есть подозрения, что женщина болеет COVID-19.

«Она действительно себя плохо почувствовала. И она была под серьезным стрессом. У нее подозрение на ковид», — заявил он в эфире программы «Ты не поверишь» на телеканале НТВ.

Дочь покойного Куравлева работает психотерапевтом. Последние три года она почти не отходила от своего отца, так как он нуждался в уходе и медицинской помощи.

О смерти актера стало известно 30 января, он скончался в возрасте 85 лет. Незадолго до этого его доставили в больницу, где диагностировали «деменцию смешанного типа». Проводить Куравлева в последний путь пришли мало людей. По словам художника Никаса Сафронова, многие просто не знали, где и когда пройдут похороны артиста.