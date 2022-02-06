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Дочь актера Леонида Куравлева отказалась прийти на похороны отца

Шоу-бизнес
Дочь актера Леонида Куравлева отказалась прийти на похороны отца
Global Look Press  /  Lev Ilyin/Global Look Press

Москва, 6 февраля. Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева похоронили на Троекуровском кладбище. Проститься с актером пришли мало людей, среди присутствующих не было и дочери звезды.

Отсутствие женщины на похоронах объяснил сын актера. Он отметил, что его сестра переживает серьезный стресс и проблемы со здоровьем. Вместе с этим есть подозрения, что женщина болеет COVID-19.

«Она действительно себя плохо почувствовала. И она была под серьезным стрессом. У нее подозрение на ковид», — заявил он в эфире программы «Ты не поверишь» на телеканале НТВ.

Дочь покойного Куравлева работает психотерапевтом. Последние три года она почти не отходила от своего отца, так как он нуждался в уходе и медицинской помощи.

О смерти актера стало известно 30 января, он скончался в возрасте 85 лет. Незадолго до этого его доставили в больницу, где диагностировали «деменцию смешанного типа». Проводить Куравлева в последний путь пришли мало людей. По словам художника Никаса Сафронова, многие просто не знали, где и когда пройдут похороны артиста.

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кино похороны куравлев
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