Мария Захарова обвинила Bloomberg в систематической лжи

Москва, 6 февраля. Американское информационное агентство Bloomberg публикует вбросы на систематической основе и не стесняется этого. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат дала откровенное интервью телеканалу «Москва-24». В ходе беседы журналист задал вопрос, существует ли вероятность, что Bloomberg намеренно опубликовал материал о «вторжении» на территорию Украины.

«Две недели назад был аналогичный вброс в том же самом Bloomberg о том, что якобы Пекин и Москва договорились о том, что отложат вторжение на Украину в связи с проведением Олимпиады в Пекине, была такая абсолютно сумасшедшая история, она была дезавуирована МИДами и Китая, и России«, — отметила Захарова.

Дипломат также прокомментировала статью Bild о планах «вторжения» на Украину. Захарова выразила уверенность, что все это не более, чем глобальный информационно-политический «марафон натовских желаний».