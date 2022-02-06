Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 февраля 01:38
01:28
Происшествия
Провалившийся в колодец мальчик из Марокко скончался после спасения
01:26
Политика
Политолог Погребинский указал на чрезмерную наглость «дурачка и болтуна» Джонсона
01:21
Происшествия
Мексиканская прокуратура сообщила о двух массовых убийствах в штате Сакатекас
01:16
Общество
Билл Найи повторит роль Дэвида Боуи в сериале для Showtime
01:11
Происшествия
Появилось фото с места возможного исчезновения экс-замминистра юстиции Ялунина
01:09
Политика
Захарова предупредила Запад о расплате за дальнейшее давление на российские СМИ
00:55
Шоу-бизнес
Жена Моргенштерна пожаловалась на отеки и температуру после алкогольных коктейлей
00:51
Общество
ZOE COVID Study: возросшее число жалоб на расстройства желудка не связано с «Омикроном»
00:49
Происшествия
Бывший замминистра юстиции России Владимир Ялунин пропал без вести в Подмосковье
00:38
Происшествия
Мужчина надругался над двухлетней дочерью своего друга в Петербурге
Все новости

Мария Захарова обвинила Bloomberg в систематической лжи

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 00:36
Политика
Мария Захарова обвинила Bloomberg в систематической лжи
Пресс-служба департамента информации и печати МИД России

Москва, 6 февраля. Американское информационное агентство Bloomberg публикует вбросы на систематической основе и не стесняется этого. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат дала откровенное интервью телеканалу «Москва-24». В ходе беседы журналист задал вопрос, существует ли вероятность, что Bloomberg намеренно опубликовал материал о «вторжении» на территорию Украины.

«Две недели назад был аналогичный вброс в том же самом Bloomberg о том, что якобы Пекин и Москва договорились о том, что отложат вторжение на Украину в связи с проведением Олимпиады в Пекине, была такая абсолютно сумасшедшая история, она была дезавуирована МИДами и Китая, и России«, — отметила Захарова.

Дипломат также прокомментировала статью Bild о планах «вторжения» на Украину. Захарова выразила уверенность, что все это не более, чем глобальный информационно-политический «марафон натовских желаний».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Мария Захарова обвинила Bloomberg в систематической лжи
Мария Захарова bloomberg bild систематическая ложь
Комментировать