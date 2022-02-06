Роспотребнадзор отменил обязательную изоляцию после контакта с зараженными пациентами

Москва, 6 февраля. Обязательная самоизоляция после контактирования с людьми, у которых был выявлен COVID-19, теперь отменена. Соответствующий документ подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Подписанный Поповой документ сегодня обрел законную силу. Постановление было опубликовано на официальном портале юридической информации.

«Постановление Роспотребнадзора об отмене карантина для контактных вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, то есть с 06.02.2022», — указано в документе.

Ранее ведомство обновило сроки повторного тестирования на наличие коронавируса. Согласно обновленной методичке, определяющим будет именно второй пробник.