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Роспотребнадзор отменил обязательную изоляцию после контакта с зараженными пациентами

Общество
Роспотребнадзор отменил обязательную изоляцию после контакта с зараженными пациентами
ФБА «Экономика сегодня» .

Москва, 6 февраля. Обязательная самоизоляция после контактирования с людьми, у которых был выявлен COVID-19, теперь отменена. Соответствующий документ подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Подписанный Поповой документ сегодня обрел законную силу. Постановление было опубликовано на официальном портале юридической информации.

«Постановление Роспотребнадзора об отмене карантина для контактных вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, то есть с 06.02.2022», — указано в документе.

Ранее ведомство обновило сроки повторного тестирования на наличие коронавируса. Согласно обновленной методичке, определяющим будет именно второй пробник.

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роспотребнадзор попова изоляция коронавирус COVID-19
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