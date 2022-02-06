МВД предложило исключить депортацию мигранта при наличии у него родственников в России

Москва, 6 февраля. Проект новых критериев о пребывании мигрантов на территории России подготовили в МВД. Одним из предложений является исключение депортации в случае наличия семьи у иностранца.

МВД предлагает обновить порядок, в котором принимается решение о нежелательном пребывании иностранного гражданина в России. Обсуждение проекта должно продлиться до середины февраля, пишут «Известия».

«Вопрос изменений в том числе коснется отмены разрешений на временное проживание, оформления электронных биометрических документов, а также упрощения отдельных инструментов, применяемых в отношении правонарушителей-мигрантов», — отметил адвокат Константин Ерохин.

Но в некоторых случаях предлагается смягчить ограничительные меры. Например, если у иностранного гражданина есть семья на территории России. По мнению Ерохина, в подобной ситуации могут исключить депортацию.

Нежелательность пребывания иностранцев без ограничения срока могут начать проверять в России. По действующим правилам, данное решение принимается на месяц с момента выявления нарушения. По новому нормативу, этот срок хотят изменить.