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Российские граждане стали в 2,5 раза чаще брать детские вещи напрокат в 2021 году

Общество
Российские граждане стали в 2,5 раза чаще брать детские вещи напрокат в 2021 году
pixabay.com/PD

Москва, 6 февраля. Популярность аренды детских вещей значительно возросла в России в 2021 году. Так, количество запросов на прокат товаров данной категории увеличилось в 2,5 раза, следует из данных сервиса Next2U.ru.

При этом россияне не только арендуют такие вещи, но и обменивают их. По словам соосновательницы сервиса Next2U.ru Екатерины Крайвановой, самой популярной категорией среди детских товаров в аренду являются автомобильные кресла. Особый скачок спроса на них наблюдается в период зимних праздников, рассказала она «Известиям».

«Вторая по популярности категория — прогулочные коляски. Их также арендуют для путешествий, так как они компактны и их легко перевозить с собой», — добавила Крайванова.

При этом в скором времени прокат товаров в России может стать еще более востребованным, поскольку в 2022 году в стране ожидается увеличение цен на одежду и обувь. Рост может составить от 15 до 25%.

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