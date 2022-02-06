Российские граждане стали в 2,5 раза чаще брать детские вещи напрокат в 2021 году

Москва, 6 февраля. Популярность аренды детских вещей значительно возросла в России в 2021 году. Так, количество запросов на прокат товаров данной категории увеличилось в 2,5 раза, следует из данных сервиса Next2U.ru.

При этом россияне не только арендуют такие вещи, но и обменивают их. По словам соосновательницы сервиса Next2U.ru Екатерины Крайвановой, самой популярной категорией среди детских товаров в аренду являются автомобильные кресла. Особый скачок спроса на них наблюдается в период зимних праздников, рассказала она «Известиям».

«Вторая по популярности категория — прогулочные коляски. Их также арендуют для путешествий, так как они компактны и их легко перевозить с собой», — добавила Крайванова.

При этом в скором времени прокат товаров в России может стать еще более востребованным, поскольку в 2022 году в стране ожидается увеличение цен на одежду и обувь. Рост может составить от 15 до 25%.