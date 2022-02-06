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Юрист Меграбян предупредил об опасности залоговых кредитов

Экономика
Юрист Меграбян предупредил об опасности залоговых кредитов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 февраля. Кредиты являются удобным финансовым инструментом, который позволяет справляться с различными проблемами и инвестировать в будущее. Однако к некоторым видам займов лучше относиться с осторожностью, предупредил юрист «Единого центра защиты» Самвел Меграбян.

В первую очередь к таким опасным кредитам относятся залоговые, отметил эксперт. В случае просрочки человек рискует остаться без жилья или автомобиля, при этом имея за спиной долг. При взятии такого кредита необходимо особо внимательно рассчитывать свои силы и возможности. Об этом передают «Известия».

«Также могут быть опасны кредитные карты. Если вовремя не внести платеж и выйти из льготного периода, то процент банку может достигать до 25%, кроме того, есть отдельная комиссия за снятие наличных в банкомате, — отметил независимый финансовый эксперт Александр Патешман.

Лидер проекта «Решение тут» Сергей Лобов, в свою очередь, добавил, что опасность представляют «эмоциональные» займы. Они, как правило, берутся на вещи, которые хочется приобрести здесь и сейчас. Однако иногда человек не способен погасить займ, что грозит крупными долгами.

Нередки случаи, когда люди берут кредиты, попавшись на уловку мошенников. В такой ситуации оказалась и пенсионерка из Иркутска.

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