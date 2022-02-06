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Полиция задержала пассажирку рейса Ларнака — Москва за отказ надеть маску

Происшествия
Полиция задержала пассажирку рейса Ларнака — Москва за отказ надеть маску
pixabay.com  /  WiR_Pixs

Москва, 6 февраля. Жительница Подмосковья летела с Кипра. На борту она вступила в конфликт со стюардами за отказ надеть маску, сообщили в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Информация об инциденте поступила в линейный отдел МВД РФ в аэропорту Внуково в 18:20. Уточнялось, что одна из пассажирок рейса Ларнака — Москва не надела средство индивидуальной защиты. К самолету выдвинулся наряд полиции, пишет ТАСС.

«По прибытии на борт сотрудники транспортной полиции выяснили, что гражданка - жительница Подмосковья 1977 года рождения - категорически отказывалась надевать маску и выражалась нецензурно в отношении персонала самолета», — сообщили в ведомстве.

В отношении женщины составили протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Документы оформили на борту самолета.

Подобный инцидент произошел в Ростове-на-Дону. Пассажир, направлявшийся в Шарм-эль-Шейх, устроил пьяный дебош на борту и отказывался надевать маску. Самолет пришлось вернуть со взлетной полосы на стоянку.

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внуково конфликт маска
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