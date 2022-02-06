Бекмамбетов объявил о проведении летнего фестиваля фильмов в скринлайф-формате

Альметьевск, 6 февраля. Международный фестиваль кино, снятого по формату скринлайф, состоится летом в Татарстане. Об этом сообщил режиссер Тимур Бекмамбетов.

Анонс был сделан во время презентации книги «Скринлайф: в поисках нового языка кино». Как отметил сам Бекмамбетов, фестиваль пройдет одновременно во всех городах. Дополнительно будет проведена его офлайн-часть в Альметьевске, пишет ТАСС.

«Мы думали, фестиваль будет в Силиконовой долине или где-то еще, но так получилось, что первыми, кто откликнулись на наше предложение оказались нефтяные компании, которые находятся в Альметьевске, и это будет очень круто», — отметил режиссер.

Скринлайф является форматом киноповествования, где все события происходят на экране компьютера или гаджета. Это направление в России и мире популяризирует сам Тимур Бекмамбетов. Проведение фестиваля планируется пока на июль.

Еще один фестиваль New/Open Showcase Festival пройдет в Екатеринбурге в феврале. Хедлайнером музыкального события станет популярный рэпер Иван Алексеев, известный под псевдонимом Noize MC.