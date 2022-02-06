Захарова заверила в отсутствии препятствий к прибытию делегации Deutsche Welle в Москву

Москва, 6 февраля. Россия готова принять журналистов медиакомпании Deutsche Welle в составе делегации канцлера Германии Олафа Шольца, который прибудет в Москву 15 февраля. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Дипломат обратила свое внимание на регулярные сообщения в западных медиа о принудительных мерах по депортации сотрудников немецкого издания. Как оказалось, в очередной раз СМИ все преувеличивают. По словам Захаровой, в московском корпункте Deutsche Welle работают 19 человек.

«Из Германии — один человек. Второй — из США, третий — то ли из Великобритании, то ли из Франции. Еще 16 — граждане Российской Федерации. Никто их никуда не высылает, как и тех трех. Их попросили просто сдать аккредитации и сказали, что корпункта у них теперь нет», — сказала Захарова.

Перед этим дипломат прокомментировала публикации Bild и Bloomberg о «нападении» на Украину. По ее словам, эти статьи являются глобальным информационно-политическим «марафоном натовских желаний»