Сенатор Цеков: западные СМИ разжигают антироссийские настроения среди украинцев

Москва, 6 февраля. Публикации западных СМИ о так называемой «российской агрессии» являются ничем иным как провокациями. Направлены они на разжигание антироссийских настроений на Украине, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Так он прокомментировал бездоказательный доклад Bild о якобы имеющемся у России плане присоединения Украины. Российское посольство в Германии также отметило, что подобные обвинения являются спекуляцией. Об этом передает РИА Новости.

«И эти провокации идут уже давно, поэтому неожиданными для нас они не являются. Мы слышим, что они говорят», — добавил сенатор.

Обвинения об «агрессивных действиях» РФ по отношению к Украине неоднократно публиковали различные западные СМИ. Москва же их отвергала, отмечая, что никому угрожать не намерена, а перемещения войск осуществляются исключительно в пределах государства, что является суверенным правом России.

Депутат Дмитрий Белик ранее отметил, что подобные публикации западных СМИ провоцируют панику среди людей. По его словам, они являются одним из способов информационных атак.