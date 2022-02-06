Лукашенко вспомнил о жестком разговоре с Путиным после задержания 33 россиян

Минск, 6 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин провели жесткий разговор после задержания россиян по подозрению в подготовке беспорядков.

Лукашенко отметил, что он трижды говорил с Путиным на эту тему. В ответ российский лидер призывал коллегу к терпению и заявлял, что российская сторона расследует инцидент.

«Мы начали расследовать, я с Путиным трижды на эту тему говорил. Он говорит: "Подожди, сейчас мы расследуем, давайте вместе с вами, и мы увидим, откуда ноги растут"», — рассказал Лукашенко в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Задержание 33 россиян в Белоруссии произошло в июле 2020 года. Их подозревали в организации массовых беспорядков на территории республики. Позднее в Кремле заявили, что задержанные россияне являются сотрудниками ЧОП, которые находились в стране транзитом и пропустили свой рейс.

Российский журналист Владимир Соловьев ранее попытался сравнить Лукашенко с бывшим украинским лидером Владимиром Януковичем. В ответ на это белорусский президент указал на существенную разницу между ним и экс-главой Украины.