Кандидат на пост президента Франции Ле Пен намерена вывести страну из НАТО

Париж, 5 февраля. Франция выйдет из состава НАТО из-за воинственной политики Альянса. Об этом заявила кандидат в президенты Пятой республики Марин Ле Пен.

В ходе своего выступления перед соотечественниками политик заявила, что Францию должны защищать только ее собственные вооруженные силы. Ле Пен также считает необходимым прекратить участие Пятой республики в чужих войнах.

«Мы должны свободно защищать наши интересы, отказаться от воинствующей логики блоков и вернуться к стратегии равенства, благодаря которой наша страна стала великой. Поэтому мы выйдем из интегрированного командования НАТО, чтобы нас больше не втягивали в чужие конфликты», — сообщила кандидат в президенты.

Недавно действующий президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили ситуацию на Украине и актуальную политическую повестку.