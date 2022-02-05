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Кандидат на пост президента Франции Ле Пен намерена вывести страну из НАТО

Политика
Кандидат на пост президента Франции Ле Пен намерена вывести страну из НАТО
Global Look Press  /  Juan Carlos Rojas

Париж, 5 февраля. Франция выйдет из состава НАТО из-за воинственной политики Альянса. Об этом заявила кандидат в президенты Пятой республики Марин Ле Пен.

В ходе своего выступления перед соотечественниками политик заявила, что Францию должны защищать только ее собственные вооруженные силы. Ле Пен также считает необходимым прекратить участие Пятой республики в чужих войнах.

«Мы должны свободно защищать наши интересы, отказаться от воинствующей логики блоков и вернуться к стратегии равенства, благодаря которой наша страна стала великой. Поэтому мы выйдем из интегрированного командования НАТО, чтобы нас больше не втягивали в чужие конфликты», — сообщила кандидат в президенты.

Недавно действующий президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили ситуацию на Украине и актуальную политическую повестку.

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