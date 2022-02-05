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Сенатор Блэкберн увидела угрозу для США во встрече Путина и Си Цзиньпина

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 23:13
Политика
Сенатор Блэкберн увидела угрозу для США во встрече Путина и Си Цзиньпина
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Вашингтон, 5 февраля. Американцы раскритиковали реакцию сенатора Марши Блэкберн на встречу президента России Владимира Путина с китайским председателем Си Цзиньпином в Пекине.

Российский лидер прилетел в Пекин для участия в церемонии открытия зимней Олимпиады. В ходе своей поездки он провел встречу с Си Цзиньпином. На фоне этих событий сенатор Блэкберн заявила, что Россия и Китай объединяются для «разрушения американской свободы».

Однако у пользователей Twitter сформировалось иное мнение. Некоторые вовсе отметили, что американской свободе и демократии стоит бояться таких политиков, как сама Блэкберн.

«Будем честны: американскую свободу и демократию разрушаете лично вы», — написала журналистка из Лос-Анджелеса.

«Марша, вы живое доказательство того, что нам необходима Всеобщая служба психиатрической помощи», — добавил другой комментатор.

«Так американцы, вообще, осознают, насколько их свобода хрупкая?» — в шутку поинтересовался пользователь.

В минувшую пятницу Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление о международных отношениях. Представители России и Китая отметили формирование тенденции перераспределения баланса мировых сил и увеличение запроса на лидерство в интересах мирного развития.

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