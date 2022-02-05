МИД России обвинил Bild в отсутствии человеческой морали после публикации про Украину

Москва, 5 февраля. Издание Bild перешагнуло через все возможные рамки человеческой морали и этики при публикации статьи о вторжении на Украину. Таким образом сложившуюся ситуацию прокомментировали в МИД России.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала статью Bild глобальным информационно-политическим «марафоном натовских желаний». Позицию по этому вопросу она изложила в своем Telegram-канале.

«Много раз мы наблюдали, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на все», — написала в своем Telegram-канале Захарова.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик уверен, что публикации Bild и Bloomberg не являются случайными. По его мнению, Запад с помощью СМИ продолжает попытки информационного давления на Москву.