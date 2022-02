Редкий цветок помешал проекту по добыче лития в Неваде

Вашингтон, 5 февраля. Крупный проект по добычи лития на территории Соединенных Штатов рискует быть отмененным по экологическим соображениям. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что проект разработки крупного литиевого месторождения в штате Невада, право на которое получила австралийская горнодобывающая компания Ioneer, оказался под угрозой закрытия из-за жалоб экологов. Активисты заявили, что создание литиевого рудника приведет к исчезновению гречихи Тьема — растения-эндемика, которое встречается лишь в этом месте — на высокогорном пустынном хребте недалеко от калифорнийской границы на полпути между Рино и Лас-Вегасом. По оценкам экологов, этот вид, численность которого оценивается примерно в 30 тысяч растений.

По словам экологов, разработка литиевого карьера приведет к катастрофическим последствиям для местной экосистемы и уничтожит единственный известный в мире ареал распространения гречихи Тьема, которая произрастает на площади примерно четырех гектаров на хребте Сильвер-Пик.

Tiehm’s buckwheat grows on about 10 acres at Rhyolite Ridge in the Silver Peak range west of Tonopah. https://t.co/IeEg3EDVBm

В ответ на обращение Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США предложила определить критическую среду обитания для растения, которое она планирует включить в список находящихся под угрозой исчезновения.

Наоми Фрага, представитель Калифорнийского ботанического сада, который присоединился к петиции Центра биологического разнообразия 2019 года о включении растения в список находящихся под угрозой исчезновения, высоко оценила решение федерального агентства.

The Fish and Wildlife Service today proposed designating critical habitat for a rare flower, Tiehm’s buckwheat, that lives in the path of a proposed lithium mine in Nevada. https://t.co/GAdNZoeOcZ. FWS identified several “anthropogenic” threats to the plant within the habitat pic.twitter.com/ai4D7ZsR4V