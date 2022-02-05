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Редкий цветок помешал проекту по добыче лития в Неваде

Весь мир
Редкий цветок помешал проекту по добыче лития в Неваде
wikimedia.org  /  Jim Morefield / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 5 февраля. Крупный проект по добычи лития на территории Соединенных Штатов рискует быть отмененным по экологическим соображениям. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что проект разработки крупного литиевого месторождения в штате Невада, право на которое получила австралийская горнодобывающая компания Ioneer, оказался под угрозой закрытия из-за жалоб экологов. Активисты заявили, что создание литиевого рудника приведет к исчезновению гречихи Тьема — растения-эндемика, которое встречается лишь в этом месте — на высокогорном пустынном хребте недалеко от калифорнийской границы на полпути между Рино и Лас-Вегасом. По оценкам экологов, этот вид, численность которого оценивается примерно в 30 тысяч растений.

По словам экологов, разработка литиевого карьера приведет к катастрофическим последствиям для местной экосистемы и уничтожит единственный известный в мире ареал распространения гречихи Тьема, которая произрастает на площади примерно четырех гектаров на хребте Сильвер-Пик.

В ответ на обращение Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США предложила определить критическую среду обитания для растения, которое она планирует включить в список находящихся под угрозой исчезновения.

Наоми Фрага, представитель Калифорнийского ботанического сада, который присоединился к петиции Центра биологического разнообразия 2019 года о включении растения в список находящихся под угрозой исчезновения, высоко оценила решение федерального агентства.

«Это предлагаемое правило критической среды обитания посылает четкий сигнал: защита местного ареала гречихи Тьема — единственный способ предотвратить ее исчезновение», — заявила она.

В свою очередь представители Ioneer заявили, что в проекте компании предусмотрена стратегия сохранения растения, которая включает пересадку некоторых цветов и выращивание новых из семян, собранных в рамках эксперимента в теплицах Университета Невады.

В свою очередь в службе охраны рыбных ресурсов и диких животных сообщили, что исследования почвы и результаты тепличных экспериментов показывают, что существует «уникальный набор почвенных условий, в которых процветает гречиха Тьема, которая отличается от соседних незанятых почв».

По заявлениям горнодобывающей компании, ожидается, что проект  позволит производить 22 тысячи тонн лития в год — достаточно для производства сотен тысяч электромобилей. Что является критически важным в условиях возрастающей конкуренции с Китаем. Однако процесс внесения в список исчезающих видов способствовал задержкам в его первоначальных планах по получению всех необходимых разрешений и началу первоначального строительства проекта стоимостью 785 миллионов долларов до конца прошлого года.

СМИ: Хантер Байден помог Китаю стать мировым лидером в добыче кобальта
Федеральное агентство новостей /

Министр внутренних дел США Деб Хааланд имеет право исключить этот район из списка критических мест обитания, если она решит, что такое выгоды от такого исключения перевесят ущерб, нанесенный природе.

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сша экология литий
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