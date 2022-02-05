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Посол Антонов: эскалация на Украине идет вразрез с интересами России

Политика
Посол Антонов: эскалация на Украине идет вразрез с интересами России
Россия 24  /  Prt Scr «Вести»

Вашингтон, 5 февраля. Россия не планирует какую-либо агрессию в отношении Украины, так как это не соответствует интересам Кремля. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Подобные заявления, распространяемые западными СМИ, являются чепухой, подчеркнул посол. По мнению дипломата, Запад занимается созданием иллюзий.

«Россия не собирается ни на кого нападать, это невыгодно, это не отвечает нашим интересам. Строить какие-то иллюзорные проекты российской агрессии — это чепуха», — заявил Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее дипломат отреагировал на сообщения США о том, что Россия якобы подготавливает «операцию под чужим флагом» на Украине. Антонов указал на ошибочность таких заявлений и подчеркнул, что такая риторика является составляющей информационной войны Вашингтона против Москвы.

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