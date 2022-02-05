Израиль может наложить эмбарго на перепродажу оружия Украине

Иерусалим, 5 февраля. Руководство Израиля намерено наложить запрет на перепродажу своего оружия на Украину. Об этом в своем материале сообщает издание «Зеркало недели».

Согласно данным газеты, оружейное эмбарго на перепродажу третьим странам будет наложено в отношении балтийских стран: Эстонии, Латвии и Литвы. Причиной такого шага авторы статьи называют желание Иерусалима сбалансировать отношения с Москвой.

«Как и США, Израиль изначально утвердил строгие правила для конечных потребителей по продаже оружия, которые юридически ограничивают возможность страны-покупателя отправлять оборудование третьей стороне без разрешения начального производителя», — сообщили авторы.

Ранее министерство обороны Канады сообщило, что с военной базы Трентон вылетел самолет, который доставит на Украину военный груз. Уточняется, что Оттава передала Киеву партию средств нелетального вооружения.